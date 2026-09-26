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​Трамп закликав Зеленського та Путіна домовитися про завершення війни

Американський президент прагне якнайшвидшого укладення угоди.

​Трамп закликав Зеленського та Путіна домовитися про завершення війни
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від президентів України та Росії – Володимира Зеленського і Володимира Путіна – переговорів задля припинення війни.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в ефірі Fox News.

За словами американського президента, він прагне якнайшвидшого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Трамп наголосив, що обидва глави держав мають сісти за стіл переговорів і спробувати знайти компроміс.

"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", – заявив Трамп.

Він також висловив сподівання, що переговори між Зеленським і Путіним допоможуть врегулювати війну та припинити бойові дії. За словами глави Білого дому, це може відбутись навіть "до настання суворої зими".

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