Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника ДПС

Також Юрій Конюшенко став т.в.о. голови ДПС.

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Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків голови ДПС.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Перед новим виконувачем обов’язків керівника податкової служби уряд поставив низку завдань.

"Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками", – зазначає глава уряду.

Юрій Конюшенко у 2017–2020 роках працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. Згодом перейшов до Міністерства фінансів України, де працював директором департаменту.