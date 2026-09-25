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Трамп і Сі Цзінпінь обговорили Україну під час двосторонньої зустрічі

Сторони після спілкування обмежились для преси загальними фразами.

Трамп і Сі Цзінпінь обговорили Україну під час двосторонньої зустрічі
Сі Цзінпінь і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп та комуністичний лідер Китаю Сі Цзінпінь провели двосторонні перемовини, які стали ключовою подією державного візиту очільника Піднебесної до Сполучених Штатів.

Як пише The Washington Post, однією з тем зустрічі стала Україна. Щоправда її було включено до загального блоку "глобальних та регіональних питань", куди потрапили також конфлікт на Близькому Сході і напруженість між КНДР і Південною Кореєю.

Сторони не надали деталей розмови, натомість обмежившись повідомленням про проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Ймовірно, йдеться в першу чергу про саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який Китай прийматиме у листопаді. Трамп може взяти участь у цьому заході особисто.

А у Сі Цзінпіня нагода знову поїхати до США з'явиться у грудні: Маямі прийматиме саміт "Великої двадцятки", на який уряд Трампа вже запросив російського диктатора Путіна.

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