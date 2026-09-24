США виділяють 27 млн доларів на програми повернення українських дітей

Кошти спрямують на виявлення, повернення, реабілітацію та реінтеграцію дітей та молоді.

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Сполучені Штати Америки виділять 27 млн доларів на програми повернення українських дітей.

Про це написав очільник МЗС Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

Зокрема,12 млн доларів виділяють на програму з повернення, реабілітації та повної реінтеграції дітей та молоді та ще 15 млн – на їх виявлення та повернення.

За словами Сибіги, це допоможе підкріпити зусилля України щодо повернення дітей та молоді, а також забезпечити повну підзвітність.