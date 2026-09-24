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США виділяють 27 млн доларів на програми повернення українських дітей

Кошти спрямують на виявлення, повернення, реабілітацію та реінтеграцію дітей та молоді.

США виділяють 27 млн доларів на програми повернення українських дітей
повернення українських дітей з ТОТ, ілюстративне фото
Фото: Офіс омбудсмана

Сполучені Штати Америки виділять 27 млн доларів на програми повернення українських дітей.

Про це написав очільник МЗС Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

Зокрема,12 млн доларів виділяють на програму з повернення, реабілітації та повної реінтеграції дітей та молоді та ще 15 млн – на їх виявлення та повернення. 

За словами Сибіги, це допоможе підкріпити зусилля України щодо повернення дітей та молоді, а також забезпечити повну підзвітність.

  • За минулий тиждень із тимчасово окупованих Росією територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 33 дітей та підлітків. З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 1700 дітей з російської окупації.
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