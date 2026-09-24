Українське командування вирішило ізолювати район вогневими засобами, заблокувати російські підрозділи та створити умови для роботи штурмових груп. Операцію проводили підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов», 425-го полку «Скеля» та ОЗСП «Lasar's Group».

7 серпня 2026 року перші штурмові групи вийшли на маршрути в районі, де російські війська протягом літа накопичували особовий склад. На цій ділянці діяли сили 8-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії рф. Їхнім завданням був вихід на логістичні шляхи з подальшим просуванням у напрямку Дружківки та Добропілля.

Планування за участю всіх груп

Підготовка розпочалася зі спільного планування. До нього долучилися командири підрозділів, розвідка, представники штурмових груп, оператори безпілотних систем і артилеристи. Кожен учасник отримував інформацію про зміни обстановки та міг оперативно коригувати свої дії.

В операції взяли участь:

Загін розвідки спеціального призначення 12-ї бригади НГУ «Азов»;

1-й батальйон та 6-й батальйон 12-ї бригади НГУ «Азов»;

Окремий загін спеціального призначення «Туман» (1-й корпус НГУ «Азов»);

Батальйон «Шквал» (425-й окремий штурмовий полк «Скеля»);

ОЗСП НГУ «Lasar's Group».

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За словами командира 12-ї бригади НГУ «Азов» «Хоруса», ця операція стала першим і водночас успішним досвідом спільної роботи з 425-м полком «Скеля». Командир «Скелі» з позивним «Водолей» розповів, що на його командно-спостережному пункті постійно перебував представник 12-ї бригади «Азов», що дозволяло ефективніше координувати дії та швидше ухвалювати рішення в режимі реального часу.

Взаємодія підрозділів охоплювала кілька напрямків:

Розвідка відстежувала переміщення ворожих військових і передавала координати;

Батальйон «Шквал» та ОЗСП «Туман» проводили пошуково-ударні дії;

Оператори FPV-дронів і бомберів уражали укриття, біля яких штурмові групи могли зазнати втрат;

Артилерія 12-ї бригади «Азов» та суміжних підрозділів працювала по цілях на відстані;

ОЗСП «Lasar's Group» паралельно знищував російські гаубиці на Добропільському напрямку.

Паралельна боротьба проти артилерії

Поки штурмові групи просувалися на землі, екіпажі ОЗСП НГУ «Lasar's Group» завдавали ударів по артилерії противника. Для ураження гармат використовували дрони та спеціальний боєприпас, розроблений інженерами підрозділу. За словами офіцера секції розвідки «Лазарів» з позивним «Твістер», у зоні відповідальності корпусу вдалося знищити й уразити десятки гаубиць.

Зменшення активності російської артилерії полегшило просування українських штурмовиків. Підтримка дронами та вогнем також допомагала уникати прямого штурму окремих укриттів, де противник займав підготовлені позиції.

Робота ОЗСП «Туман» і батальйону «Шквал»

Командир групи ОЗСП «Туман» із позивним «Франик» повідомив, що його підлеглі знищили десятьох російських військових у стрілецьких боях, ще одного взяли в полон. За допомогою ударних БПЛА також ліквідовано близько 10 військових рф, уражено техніку ворога та 4 артилерійські установки.

Ділянка залишалася складною через відкриту місцевість, високу активність російських дронів і проблеми з евакуацією поранених. За підсумками операції російські війська втратили район, який планували використати для подальшого просування. Тепер противнику доведеться шукати інші маршрути, повторно накопичувати сили та перевіряти українську оборону на нових ділянках.

Більше інформації про перебіг подій, а також відео про операцію оприлюднені на сайті azov.army.