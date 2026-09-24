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Китай на знак дружби передасть США двох панд

Сі Цзіньпін відновив панда-диплопатію. 

Китай на знак дружби передасть США двох панд
Панда
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу в Білому домі оголосив, що на знак дружби між двома країнами до США буде відправлено двох панд

Про це повідомляє Sky News.

За словами Сі, найближчими днями панди - Пін Пін і Фу Шуан - прибудуть до зоопарку Атланти, щоб "зустрітися з американським народом".

"У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди - Пін Пін і Фучуань - прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцями", - сказав він.

За повідомленнями ЗМІ, Фучуань означає "подвійне благословення", а Пін Пін перекладається як "мир, мир".

"Дипломатія панд" - це китайська практика відправлення великих панд в інші країни як інструмент дипломатії та м’якої сили для виховання доброї волі.

  • У 2023 році Національний зоопарк Вашингтона повернув Китаю трьох гігантських панд: Тянь Тяня, Мей Сяня і Сяо Ці Цзі. Тоді повідомлялося, що вперше з 1972 року зоопарк  залишився без жодної панди.   
  • Останні панди з Сан-Дієго повернулися до Китаю у 2018 та 2019 роках. А зоопарк Атланти до 2024 року залишався є єдиним місцем у США, де тримали панд. 
  • У листопаді 2023 року Сі Цзіньпін заявив, що Китай знову відправить панд у зоопарки США
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