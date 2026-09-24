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Євросоюз запровадив санкції проти екскерівниці RT France Федорової

Обмеження передбачають заморожування активів. 

Євросоюз запровадив санкції проти екскерівниці RT France Федорової
Фото: Sputnik

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про застосування обмежувальних заходів проти колишньої керівниці RT France Ксенії Федорової (справжнє ім'я Ксенія Борчик).

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що санкції запроваджено "за залучення до іноземного маніпулювання інформацією та втручання (FIMI), що підриває демократію та стабільність у ЄС та країнах-членах".

Санкції передбачають заморожування активів. Громадянам та компаніям ЄС також заборонено надавати Федоровій будь-які кошти, фінансові або економічні ресурси.

Ксенія Федорова - колишня керівниця Russia Today France. Вона брала участь у реалізації редакційної лінії каналу, що включала проросійські наративи в контексті агресії Росії проти України. Після призупинення мовлення RT у Євросоюзі Федорова продовжувала поширювати у французських медіа (зокрема CNews, Europe 1 та Le JDNews) наративи, співзвучні з тими, які просуває російська влада стосовно війни проти України, європейської підтримки України, НАТО та відносин між Росією та ЄС.

Раніше, в липні, Федорову видворили з Франції.

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