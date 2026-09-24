Мілей пригрозив ООН, що Аргентина сама вирішуватиме питання Фолклендських островів

Глава держави заявив, що країна "сама візьме справу у свої руки", якщо йдеться про використання ресурсів.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що його країна готова самостійно діяти у суперечці з Великою Британією щодо статусу Фолклендських островів.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише The Guardian.

За словами Мілея, Аргентина більше не має наміру чекати, поки ООН та міжнародна спільнота виконуватимуть свої зобов’язання щодо давньої суперечки. Він заявив, що країна "сама візьме справу у свої руки", якщо йдеться про використання ресурсів островів.

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Окремо аргентинський президент розкритикував розробку нафтового родовища Sea Lion у Північній западині Фолклендських островів. Він назвав видобуток ресурсів на цій території "незаконним актом" і заявив, що Аргентина не залишатиметься байдужою до їх експлуатації під "незаконною іноземною окупацією".

Мілей також звинуватив ООН у бездіяльності щодо питання Фолклендів. На його думку, організація не виконує власні резолюції, зокрема заклик до Аргентини та Великої Британії утримуватися від односторонніх дій щодо островів.

Цього місяця уряд Аргентини розпочав санкційні процедури щодо понад 60 компаній і людей, пов’язаних із нафтовим проєктом.

Контекст

ООН офіційно не визнає суверенітет над островами ані Великої Британії, ані Аргентини та вважає їхній статус предметом суперечки, яку сторони мають вирішити шляхом двосторонніх переговорів.

Конфлікт навколо Фолклендів переріс у війну в 1982 році після вторгнення аргентинських військ. 74-денна війна завершилася капітуляцією Аргентини. Загинули 649 аргентинських військовослужбовців, 255 британських військових і троє жителів островів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня заявив, що Лондон захищатиме право жителів Фолклендів на самовизначення та їхнє бажання залишатися британською територією.