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Сьогодні над Києвом збили 60 % балістичних ракет

Через світовий брак засобів ППО Україні доводиться просити в партнерів ракети по одній-дві одиниці. 

Сьогодні над Києвом збили 60 % балістичних ракет
Пускова установка системи ППО Patriot, оснащена ракетами PAC-3 та PAC-3 MSE, Повітряних сил Японії.
Фото: JASDF

Сьогодні, 24 вересня, Росія провела три хвилі балістичної атаки. У Києві збили 60 % балістичних ракет. Хотілося, щоб більше, але це вже не 0 % і не 10 %, як було раніше цього року, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу, запис якого поширив ОП.

Нічого не збивали не тому, що бракувало досвіду, а тому, що бракувало ракет, нагадав він. Президент США Дональд Трамп на зустрічі з українським колегою 22 вересня підтвердив готовність надати Україні дозвіл на виробництво ракет для систем ППО Patriot за ліцензіями. 

Питання в тому, коли. Українська сторона поверталася до обговорення цього питання після кожного блоку обговорень. 

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«Президент Трамп ще раз підтвердив: ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти Patriot. Так воно і є. Але – коли? Україна зможе технічно це виробляти через якийсь відповідний термін. Ми маємо сильні компанії, але все рівно потрібна велика підготовка, бо це серйозне дуже виробництво. А зима – ось тут, дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot по американських ліцензіях», – сказав президент.

Тому потрібні інші рішення, і над цим працюють. Зараз Україна збирає ракети ППО по одній-дві. Доводиться йти на такі кроки, розповісти про які буде можна лише після війни. 

«Ніхто не проговорює сотні, не обговорює тисячі. А збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві-три-п'ять ракет виключно лідер лідеру, і ніяк інше», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що зараз лише особисті зустрічі можуть допомогти в отриманні ППО. Масово можуть допомогти лише США, попри великий дефіцит і напівпорожні склади через війну на Близькому Сході.

«Ми працюємо з усіма. З Європою, США, і не тільки», – додав він.

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