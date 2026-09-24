​КНДР випробувала модернізовану РСЗВ: вона може дістати до густонаселених районів Південної Кореї

Північна Корея провела випробування модернізованої 240-мм реактивної системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Про це 24 вересня повідомило державне агентство КНДР KCNA, пише Reuters.

За даними північнокорейської сторони, оновлена система отримала автономну систему точного наведення. Під час випробування перевіряли точність і дальність нових ракет.

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KCNA заявило, що боєприпаси можуть уражати цілі на відстані до 100 км у режимі польоту по траєкторії. За комбінованого режиму з планеруванням дальність може сягати 115 км.

У Пхеньяні стверджують, що розробка нових ракет суттєво посилить вогневі можливості країни вздовж південного кордону. Північна Корея також заявила про намір розгорнути цю систему саме в прикордонному районі.

Професор Інституту далекосхідних досліджень університету Кьоннам у Сеулі Лім Ин Чхоль зазначив, що використання системи точного наведення може дозволити КНДР завдавати ударів по ключових об'єктах у столичному регіоні Південної Кореї з похибкою у кілька метрів.

Що передувало?

Пхеньян останнім часом продовжує модернізувати тактичні та звичайні озброєння, які планує розміщувати поблизу кордону з Південною Кореєю. У червні Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями, серед іншого, модернізованої реактивної системи та тактичних ракет. Тоді в КНДР заявляли, що ці озброєння також призначені для захисту південного кордону..