Досі невеликій кількості банків Ірану було дозволено здійснювати обмежену діяльність у Британії.

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Велика Британія посилює санкції проти іранських банків, у рамках кампанії економічного тиску на Іран.

Про це пише Bloomberg.

Нові заявки на ліцензії, подані визначеними банками, що працюють у Великій Британії, будуть автоматично відхилені. Йдеться про 5 іранських банків.

Британські чиновники визнали, що досі невеликій кількості визначених іранських банків було дозволено здійснювати обмежену підприємницьку та операційну діяльність у Великій Британії за ліцензіями, зокрема шляхом оплати праці охоронців та витрат на будівництво.

Такі банки можуть продовжувати подавати заявки на отримання ліцензій у Великій Британії, але відповіддю за замовчуванням буде відмова, якщо немає вагомих причин видачі або виняткових обставин.