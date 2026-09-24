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Велика Британія посилює санкції проти іранських банків

Досі невеликій кількості банків Ірану було дозволено здійснювати обмежену діяльність у Британії.

Велика Британія посилює санкції проти іранських банків

Велика Британія посилює санкції проти іранських банків, у рамках кампанії економічного тиску на Іран.

Про це пише Bloomberg.

Нові заявки на ліцензії, подані визначеними банками, що працюють у Великій Британії, будуть автоматично відхилені. Йдеться про 5 іранських банків.

Британські чиновники визнали, що досі невеликій кількості визначених іранських банків було дозволено здійснювати обмежену підприємницьку та операційну діяльність у Великій Британії за ліцензіями, зокрема шляхом оплати праці охоронців та витрат на будівництво.

Такі банки можуть продовжувати подавати заявки на отримання ліцензій у Великій Британії, але відповіддю за замовчуванням буде відмова, якщо немає вагомих причин видачі або виняткових обставин.

  • Оман, Азербайджан, Ірак та Грузія призупинили авіасполучення з Іраном після того, як США пригрозили припинити роботу іранських авіакомпаній у світі.
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