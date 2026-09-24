Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що у червні було зафіксовано випадок проникнення агента штучного інтелекту компанії OpenAI в цифрову систему урядового порталу.

Як пише BBC, ШІ зміг отримати несанкціонований доступ до статистичної бази, яка містила інформацію про систему охорони здоров'я Medicare. Дані, які потрапили до агента, не були секретними. Персональна інформація пацієнтів не була розкрита.

Експерти вважають це першим випадком втручання ШІ-агентів у цифрову інфраструктуру світових урядів. В компанії OpenAI стверджують, що не мали інформації про інцидент аж до серпня, коли проводився аналіз активності ШІ-моделей. Про втручання австралійським міністрам розповіли вже 10 вересня.

Прем'єр Албаніз напряму зв'язався з виконавчим директором OpenAI Семом Альтманом та висловив обурення, що між виявленням проблеми та повідомленням про неї минуло так багато часу.

Після того, як в OpenAI стався випадок втрати контролю над кількома ШІ-агентами, які здійснили хакерську атаку на іншу технологічну компанію, у світі розпочалася активна дискусія про потребу обмежити та контролювати розвиток штучного інтелекту. Проти виступає президент США Дональд Трамп, який з трибуни ООН заявив, що називатиме нейронні мережі "суперінтелектом".