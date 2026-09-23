Японія може замінити частину військовослужбовців на гуманоїдних роботів

Японія вивчатиме використання гуманоїдних роботів, оснащених штучним інтелектом, в Силах самооборони, через дефіцит новобранців.
Про це пише Japan Today, посилаючись на джерела в уряді.
Зазначається, що потенційне використання таких роботів у небойових ситуаціях, включаючи патрулювання баз та логістичну підтримку, допомогло б скоротити чисельність робочої сили.
ШІ дозволяє таким роботам аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків і камер, і виконувати завдання.
Уряд країни розпочне дослідження використання людиноподібних роботів та проведе конкурс, у якому роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, продемонструють свої можливості.
Інші потенційні способи використання в майбутньому можуть включати розвідувальні та рятувальні операції.
- Володимир Зеленський у США зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Сторони обговорили напрями, в яких "можуть бути корисними одне одному". Україна висловила готовність ділитися своїми технологіями та досвідом, натомість Японія здатна посилити українську систему протиповітряної оборони в разі, якщо Росія перед зимою знову відкине переговори.