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Японія може замінити частину військовослужбовців на гуманоїдних роботів

Розглядають потенційне використання таких роботів у небойових ситуаціях, зокрема в патрулюванні.

Японія може замінити частину військовослужбовців на гуманоїдних роботів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Японія вивчатиме використання гуманоїдних роботів, оснащених штучним інтелектом, в Силах самооборони, через дефіцит новобранців.

Про це пише Japan Today, посилаючись на джерела в уряді.

Зазначається, що потенційне використання таких роботів у небойових ситуаціях, включаючи патрулювання баз та логістичну підтримку, допомогло б скоротити чисельність робочої сили. 

ШІ дозволяє таким роботам аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків і камер, і виконувати завдання.

Уряд країни розпочне дослідження використання людиноподібних роботів та проведе конкурс, у якому роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, продемонструють свої можливості.

Інші потенційні способи використання в майбутньому можуть включати розвідувальні та рятувальні операції.

  • Володимир Зеленський у США зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Сторони обговорили напрями, в яких "можуть бути корисними одне одному". Україна висловила готовність ділитися своїми технологіями та досвідом, натомість Японія здатна посилити українську систему протиповітряної оборони в разі, якщо Росія перед зимою знову відкине переговори.
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