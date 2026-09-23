Японія може замінити частину військовослужбовців на гуманоїдних роботів

Розглядають потенційне використання таких роботів у небойових ситуаціях, зокрема в патрулюванні.

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Японія вивчатиме використання гуманоїдних роботів, оснащених штучним інтелектом, в Силах самооборони, через дефіцит новобранців.

Про це пише Japan Today, посилаючись на джерела в уряді.

Зазначається, що потенційне використання таких роботів у небойових ситуаціях, включаючи патрулювання баз та логістичну підтримку, допомогло б скоротити чисельність робочої сили.

ШІ дозволяє таким роботам аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків і камер, і виконувати завдання.

Уряд країни розпочне дослідження використання людиноподібних роботів та проведе конкурс, у якому роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, продемонструють свої можливості.

Інші потенційні способи використання в майбутньому можуть включати розвідувальні та рятувальні операції.