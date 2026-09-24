Федеральний суддя постановив, що президент США Дональд Трамп повинен скасувати заборону на доступ до Білого дому для журналістів CNN, MSNBC та Politico.

Про це повідомляє DW.

Це рішення стало відповіддю на позов, поданий згаданими медіакомпаніями, які оскаржували заборону, запроваджену 18 вересня.

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У своїй ухвалі окружний суддя Тім Келлі зазначив, що ця заборона, ймовірно, є неконституційною. Келлі також постановив, що його рішення залишатиметься чинним протягом 14 днів.

Келлі відхилив твердження уряду про те, що причиною заборони стали міркування національної безпеки.

“У матеріалах справи бракує фактичного підтвердження аргументів відповідачів про те, що анулювання постійних перепусток позивачів справді сприятиме захисту національної безпеки або що національній безпеці загрожуватиме небезпека, якщо суд розпорядиться відновити дію цих перепусток на час розгляду справи”, – зазначив він.

Він зауважив, що сам Трамп спочатку називав причиною заборони лише “нібито брак правдивості та негативний характер” висвітлення подій цими ЗМІ.

Під час слухань напередодні представник прокурор Міністерства юстиції Майкл Велчик стверджував, що CNN, MS NOW та Politico своїми репортажами поставили під загрозу національну безпеку, і що президент США має право вирішувати, хто може мати доступ до Білого дому.

Під час судового засідання в середу Келлі нагадав, що згідно з двома попередніми рішеннями Апеляційного суду США в окрузі Колумбія, постійні перепустки для роботи в Білому домі можуть бути анульовані лише з дотриманням належної правової процедури.

За його словами, схоже, що згаданим ЗМІ не надали належної можливості оскаржити цю заборону.

Келлі, кандидатуру якого на посаду судді висунув Трамп у 2017 році, у 2018 році вже ухвалював рішення про відновлення доступу журналіста CNN у схожій справі.

Дональд Трамп Трамп оголосив про заборону працювати в Білому Домі трьом медіа у минулу п’ятницю в соцмережах, написавши, що він виганяє їх «через їхні постійні «повідомлення» про ФЕЙКОВІ НОВИНИ!».

Це рішення стало продовженням торішнього рішення президента заборонити журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету, борту Air Force One та інших заходів. Тоді Трамп помстився інформаційному агентству через його відмову дотримуватися вказівки президента змінити назву Мексиканської затоки.

21 вересня спільний телевізійний пул США – телеканали ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC – заявив, що не буде висвітлювати заходи за участі Трампа через заборону для CNN, MS NOW та Politico. Медіа пропустили зустріч президента з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані та відкриття нового вертолітного майданчика Білого дому, яке транслювали без звуку, бо не було мікрофона пулу.