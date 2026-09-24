Опальний продюсер з'явився до суду в інвалідному візку і відкинув звинувачення, але перепросив у “всіх, кому міг завдати болю своїми діями”.

Опального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення після того, як минулого року присяжні визнали його винним у вчиненні злочинних дій сексуального характеру щодо колишньої асистентки.

Про це пише BBC.

У своїй заяві, зачитаній у суді, потерпіла Міріам Гейлі зазначила, що цей напад справив “руйнівний вплив на моє життя та відчуття безпеки, яке, можливо, ніколи не зникне”.

Реклама

Вайнштейн, який з'явився до суду в інвалідному візку, відкинув звинувачення, але перепросив у “всіх, кому міг завдати болю своїми діями”.

Він уже провів кілька років за ґратами в Нью-Йорку, де відбулися три судові процеси за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Також його було визнано винним у іншій справі про сексуальні злочини в Лос-Анджелесі.

Вайнштейна вже вдруге засуджують до ув'язнення у справі Міріам Гейлі. Вперше його визнали винним і засудили у 2020 році, однак у 2024 році найвищий суд штату Нью-Йорк скасував цей вирок (а також вирок у справі за участю акторки Джессіки Манн), постановивши, що судовий процес над Вайнштейном не був справедливим.

Минулого року відбувся повторний розгляд справи, за результатами якого його знову визнали винним за одним пунктом звинувачення – у вчиненні злочинних дій сексуального характеру щодо Гейлі.

Наразі 74-річний Вайнштейн перебуває у тюремному відділенні лікарні “Беллевю” в Нью-Йорку через низку захворювань, що виникли під час його ув'язнення.

Колись успішний продюсер і засновник студії Miramax (яка випустила такі хіти, як “Закоханий Шекспір”), Вайнштейн втратив репутацію та вплив у 2017 році після того, як видання The New York Times і The New Yorker оприлюднили свідчення багатьох жінок про сексуальне насильство з його боку, що відбувалося протягом десятиліть.