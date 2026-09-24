Компанія приховувала від держорганів США, що нею володіють і керують росіяни, а її програми розробляються в Росії.

У США затримали керівників Oxygen Forensics — компанії, яка розробляє софт для відновлення й аналізу даних зі смартфонів та інших пристроїв і постачає його американським урядовим відомствам.

За версією американської прокуратури, компанія приховувала від держорганів США, що нею володіють і керують росіяни, а її програми розробляються в Росії.

Про це повідомляє The New York Post.

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Гендиректора Oxygen Forensics, 55-річного американця Лі Райбера, затримали в Айдахо, а співзасновника й технічного директора компанії, 52-річного росіянина Олега Давидова, — у лондонському аеропорту Гітроу перед вильотом до Стамбула.

Oxygen Forensics належала п'ятьом росіянам через зареєстрований на Кіпрі холдинг, стверджує прокуратура. Ті самі п'ять осіб володіли російською компанією «МКО-Системы», яку Давидов заснував у 2000 році. Її розробники перебувають в Росії, а серед клієнтів, за даними слідства, були ФСБ, Слідчий комітет та МВС РФ.

Федеральні прокурори США оголосили, що генеральний директор компанії Oxygen Forensics Лі Райбер намагався приховати зв'язки своєї компанії з Росією, одночасно пропонуючи її програмне забезпечення американським державним агентствам.

Oxygen Forensics постачає технології, що використовуються для «відновлення, збереження та аналізу електронних даних з цифрових пристроїв». Програми Oxygen Forensics закуповували Міноборони США, Секретна служба та підрозділи Міністерства внутрішньої безпеки. У вересні 2024 року Національний інститут комп'ютерної криміналістики при Секретній службі уклав із компанією п'ятирічний контракт.

Прокурори стверджують, що росіяни використовували Райбера як американське обличчя компанії, приховуючи афілійованість з РФ. При цьому вони «продовжували приймати важливі рішення та встановлювати компенсацію Райберу, скасовували його рішення щодо виплат і мали право підпису документів на банківських рахунках компанії».

При цьому Райбер засвідчив Міністерству оборони США у липні 2024 року, що «жодна іноземна особа не має права контролювати призначення директорів чи менеджерів компанії або керувати її іншими рішеннями чи діяльністю».

А в березні 2026 року гендиректор Oxygen Forensics дав запевнення Міністерству внутрішньої безпеки «що жоден росіянин не брав участі в розробці програмного забезпечення і що ніхто в Росії не мав доступу до середовища, в якому воно було створено».