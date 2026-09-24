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Німеччина оприлюднила план поступової відмови від вугілля, нафти та газу до 2045 року

Найбільша економіка Європи стала третьою країною – після Франції та Нідерландів, – що представила конкретний план такої відмови. 

Німеччина оприлюднила план поступової відмови від вугілля, нафти та газу до 2045 року
Міністр навколишнього середовища Німеччини Карстен Шнайдер
Фото: EPA/UPG

Німеччина представила дорожню карту поступової відмови від викопного палива до 2045 року, пише DW.

У середу міністр навколишнього середовища Німеччини Карстен Шнайдер заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що цей план “поєднує в собі незалежність, доступність і захист клімату”.

Найбільша економіка Європи стала третьою країною – після Франції та Нідерландів, – що представила конкретний план такої відмови. Відповідне зобов’язання взяли на себе майже 200 країн під час кліматичної конференції COP28 у Дубаї у 2023 році.

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Шнайдер, представник лівоцентристської Соціал-демократичної партії, заявив, що це рішення пов’язане з війною за участю Ірану та її впливом на світові поставки пального.

“Не лише екстремальні погодні явища в усьому світі свідчать про те, наскільки нагально нам потрібно посилювати заходи із захисту клімату. Якщо ситуація в Ормузькій протоці визначає, чи зможуть люди й надалі дозволити собі щоденні поїздки на роботу, – це тривожний стан справ”, – сказав він.

Він заявив, що вважає 19-річний термін реалістичним.

“Наша “дорожня карта” покликана стати міжнародним прикладом. Я впевнений, що багато інших країн наслідують цей приклад”, – додав міністр.

Шнайдер зазначив, що у 2024 році на викопне паливо припадало 65% енергоспоживання Німеччини.

Більшу частину цього обсягу – 98% нафти та 95% природного газу – було імпортовано на суму 76 мільярдів євро. Міністр підкреслив, що відтоді цей показник різко зріс через війну за участю Ірану.

Кілька екологічних організацій схвально зустріли план Берліна, хоча деякі з них наголосили, що він суперечить певним нещодавнім урядовим рішенням.

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