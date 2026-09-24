У Польщі на території наземної базової станції Starlink виникла пожежа. Підозрюють саботаж

Розглядають два варіанти: навмисний підпал та коротке замикання.

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У середу ввечері на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink у Воля-Кробовській, що у Мазовецькому воєводстві, виникла пожежа. Це інфраструктура, яка забезпечує інтернет-зв’язок цього регіону Європи, зокрема України.

Про це пише RMF24 та повідомляє Reuters.

Пізно ввечері в середу власник земельної ділянки, на якій розташовані елементи телекомунікаційної інфраструктури, зателефонував на номер екстреної допомоги. Він повідомив, що загорілися антени. Також було пошкоджено генератор електроенергії. На місце прибули пожежники, яким вдалося загасити вогонь.

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За попередніми висновками служб, електророзподільний щит могли підпалити навмисно. ПРоте розглядають і варіант короткого замикання в електричній системі.

На місце викликали поліцейських із підрозділів превенції, а також співробітників воєводського управління поліції. Про інцидент повідомили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне слідче бюро поліції.

Наземна база у Воля-Кробовська разом із подібною базою поблизу Каунаса в Литві забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи.

На думку міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, багато що вказує на те, що ця пожежа була навмисною спробою перешкодити роботі станції.

«Оператором цієї станції є компанія Exatel — державний телекомунікаційний оператор, який є одним з елементів забезпечення безпеки інтернету та надає інтернет-послуги, зокрема й Україні», – сказав Гавковський в ефірі TVP Info.

Політик пояснив, що можливе відключення таких станцій спричинило б перебої з доступом до інтернету, а відтак могло б вплинути, зокрема, на роботу банкоматів.