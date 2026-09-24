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Норвегія надасть Палестині додаткові 13 мільйонів доларів допомоги

Загалом Норвегія надасть палестинцям близько 1 мільярда норвезьких крон допомоги у 2026 році.

Норвегія надасть Палестині додаткові 13 мільйонів доларів допомоги
Прапор Палестини, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії заявив у четвер, що надасть додаткові 125 мільйонів норвезьких крон (13,17 мільйона доларів) допомоги окупованим палестинським територіям.

Про це пише  пресслужба уряду країни. 

Зазначається, що кошти надійдуть через Організацію Об’єднаних Націй та Світовий банк, включаючи підтримку бюджету державного сектору.

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що потреба в міжнародній підтримці зараз «більша, ніж будь-коли». Ейде також розкритикував поселенську діяльність Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан.

Загалом Норвегія надасть палестинцям близько 1 мільярда норвезьких крон допомоги у 2026 році.

Збільшення норвезької підтримки відбувається у той самий час, коли міністр закордонних справ очолює в Нью-Йорку засідання Міжнародної групи донорів Палестини (AHLC).

ООН також приймає засідання AHLC, яке збирає міністрів та інших високопоставлених представників ключових країн-донорів і міжнародних організацій.

AHLC – це група донорів Палестини та головний міжнародний майданчик для політичного діалогу й координації підтримки розбудови палестинської держави та економічного розвитку. AHLC була створена після підписання Ізраїлем та Організацією визволення Палестини Угоди в Осло. Відтоді AHLC є спільним майданчиком для сторін та міжнародної спільноти з метою розбудови палестинської державної адміністрації.

Норвегія визнала палестинську державу у 2024 році та головує в міжнародній групі донорів для палестинців.

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