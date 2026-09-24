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У монастирі бенедиктинок у Польщі чоловік із ножем напав на людей: загинув священник

Поранень зазнали 5 осіб.

У монастирі бенедиктинок у Польщі чоловік із ножем напав на людей: загинув священник
Монастир у Ярославі
Фото: Turystyka.yaroslaw

У польському місті Ярослав на території монастиря сестер-бенедиктинок стався напад із ножем.

Про це пише RMF24.

Поранень зазнали п’ятеро людей, серед них троє священників і жінка. Один із священників помер у лікарні.

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Напад стався близько 9:30 на території реколекційного центру при абатстві сестер-бенедиктинок. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили п’ятьох постраждалих – чотирьох чоловіків і жінку. Усі вони були доправлені до лікарні. 

Стан двох поранених оцінюють як дуже тяжкий.

Поліція затримала нападника.За попередньою інформацією, повідомляє медіа, ним виявився 31-річний громадянин України. При ньому правоохоронці знайшли ніж.

За словами однієї з черниць, чоловік потрапив на територію абатства в момент, коли ворота були відчинені після візиту групи молоді. Після цього він зайшов усередину та напав на випадкових людей.

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