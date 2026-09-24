Bloomberg: Китай отримав деталі F-35, перенаправлені до Гонконгу під час доставки

Представник Lockheed Martin в Австралії заявив, що «компоненти, про які йдеться, є непридатними до експлуатації та вважаються такими, що становлять низький ризик для використання з метою отримання інформації».

Китайський уряд отримав потенційно чутливі деталі винищувача F-35, які за незрозумілих обставин були перенаправлені до Гонконгу під час транспортування з Австралії до США.

Як пише Bloomberg, про це повідомили люди, обізнані з інцидентом.

Наприкінці травня компанія UPS перевозила ліхтар кабіни пілота та дверцята відсіку озброєння з австралійського військового F-35. Літак відправляли до США для перевірки, можливого ремонту або утилізації, повідомили співрозмовники. Обидві деталі, виготовлені компанією Lockheed Martin, були вкриті матеріалом, що поглинає радіолокаційні сигнали та посилює характеристики літака в режимі малопомітності, повідомили двоє співрозмовників.

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Літак дорогою до США здійснив зупинку в Південній Кореї, після чого його маршрут було змінено на Гонконг, сказав один зі співрозмовників. Наразі незрозуміло, чому літак зупинився в Південній Кореї, чому його перенаправили до Гонконгу і чи було це зроблено навмисно, чи сталося помилково. Згодом китайський уряд отримав деталі, але поки що не повернув їх, повідомили двоє співрозмовників.

Щонайменше два комітети Конгресу США розслідують, як деталі потрапили до рук Китаю.

Китай протягом багатьох років намагався отримати інформацію про F-35 у межах своїх шпигунських операцій. Побоювання, що Китай може отримати цінні розвідувальні дані про цей винищувач, були однією з причин, через які згодом провалилася американська спроба продати F-35 Об’єднаним Арабським Еміратам. Про цю угоду було оголошено під час першого президентського терміну Трампа.

Представник Lockheed Martin в Австралії заявив у четвер, що «компоненти, про які йдеться, є непридатними до експлуатації та вважаються такими, що становлять низький ризик для використання з метою отримання інформації».

F-35 є одним із найсучасніших винищувачів у світі. Близько 20 країн придбали ці літаки, зокрема Південна Корея, Японія, Сінгапур та Австралія. F-35 здійснювали численні бойові місії проти Ірану. Австралія є регіональним центром Індо-Тихоокеанського регіону з постачання деталей та технічного обслуговування F-35, які експлуатують союзники США в Азії.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив журналістам у вівторок, що його країна перевіряє «все, що сталося з австралійського боку».

Раніше Lockheed Martin заявила, що Міністерство оборони США визначило варіанти транспортування, а компанія «обирає перевізника відповідно до встановлених урядом параметрів». Компанія не повідомила, який саме перевізник транспортував деталі, але заявила, що «тісно співпрацює з ним над розробкою та впровадженням превентивних заходів для посилення спільного контролю та недопущення повторення подібного випадку».

Під час закритого засідання Комітету Сенату з питань збройних сил щодо F-35 23 червня представники офісу програми Міністерства оборони США висловили сподівання, що компоненти буде повернуто, повідомили люди, знайомі з перебігом засідання.

Перенаправлення деталей розглядають два комітети Палати представників — Комітет із закордонних справ та Комітет з питань збройних сил.