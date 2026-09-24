Росія готує нові атаки безпілотниками в Європі, але цього разу цілями можуть стати країни Середземномор'я.

Як пише El Mundo з посиланням на джерела, розвідувальні служби США отримали інформацію про плани Кремля щодо ескалації та передали її кільком європейським урядам.

«Вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, заховані в контейнері на кораблі; це зовсім не складно», – розповіло джерело, близьке до Міністерства оборони Литви.

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Москва неодноразово заявляла, що постачання озброєнь, розвідувальних даних і військових радників Україні перетворює західні країни на учасників війни та законні цілі. Досі Росія діяла нижче «порогу війни», уникаючи дій, які могли б спричинити скоординовану відповідь НАТО, але водночас проводила дедалі масштабнішу кампанію диверсій проти об'єктів у країнах, що підтримують Україну, а також здійснювала окремі інциденти, які, ймовірно, мали на меті перевірити межі та реакцію.

Першою ескалацією став випадок, коли рік тому 19 дронів, які не несли боєприпасів, відхилилися в бік польського повітряного простору.Переломним моментом став недавній інцидент із озброєними дронами в аеропорту Лейпцига, який німецька влада пов'язує з російською розвідкою.

Вважають, що дрони, які росіяни можуть використати проти Іспанії, Франції або Італії, це Gerbera: близько двох метрів завдовжки, з розмахом крил 2,5 метра, вагою до 18 кілограмів, максимальною швидкістю близько 160 км/год і заявленою максимальною дальністю 600 кілометрів — залежно від вибухового навантаження та таких факторів, як вітер. Торговельне судно може перевозити кілька таких апаратів, а запускати їх із нього значно простіше, ніж Shahed або Geran, які мають значно більші розміри.

Якщо запускати їх за 200–300 кілометрів від узбережжя, політ триватиме приблизно від години двадцяти хвилин до двох годин – залежно від фактичної швидкості. Невеликий заряд не здатний зруйнувати великий об'єкт, але може спричинити пожежу, пошкодити незахищене обладнання або тимчасово закрити порт чи аеропорт. Метою може бути не лише матеріальний, а й політичний та економічний ефект.

Головною метою операції з використанням»Гербер», запущених із торговельного судна, не обов'язково було б завдання масштабних руйнувань. Із вибуховим зарядом приблизно чотири-п'ять кілограмів апарат може бути кориснішим для закриття аеропорту, спричинення пожежі, польоту над військовим об'єктом або демонстрації того, що Росія здатна завдавати ударів по європейському тилу.

Литва, як і інші країни, володіє цією інформацією невдовзі після поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. Реткліфф прибув на американському військовому літаку, який зробив зупинку в Ризі, на балтійському фланзі НАТО. Публічно не підтверджено, що він проводив зустрічі в Латвії, хоча дипломатичні джерела однієї з балтійських країн підтверджують, що їм заздалегідь було відомо про цю поїздку, а згодом їх поінформували про її зміст. The Wall Street Journal і Politico повідомляли, що Реткліфф вирушив до Росії, щоб застерегти її від будь-якої атаки або провокації проти НАТО.

За словами джерел, обізнаних із попередженням, уряди Іспанії, Франції та Італії також були поінформовані, що Росія готує можливу операцію з використанням дронів проти однієї з цих країн. Це попередження збігається з незвичайною реакцією Еммануеля Макрона: після засідання Ради оборони 16 вересня він через два дні скликав у Єлисейському палаці керівників усіх партій і кандидатів на президентські вибори 2027 року. Кілька опитаних аналітиків у сфері оборони підтвердили, що їм відомо про існування звіту ЦРУ, який циркулював у європейських столицях і дуже детально описував можливу атаку. Французька сторона, за їхніми словами, поставилася до нього з великою довірою.

Усі три країни у 2027 році матимуть виборчі кампанії та вибори, а в них є радикальні політичні сили, здатні скористатися страхом і втомою від війни в Україні. Особливо у Франції та Італії існують зв'язки або позиції, які явно близькі до інтересів Кремля. Ще напередодні лівий кандидат Жан-Люк Меланшон пов'язав посилення російської загрози в Європі з українськими далекобійними ударами по території Росії.

За оцінкою джерел, метою таких дій може бути послаблення підтримки України, створення розколу всередині НАТО та залякування європейського населення.