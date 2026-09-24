У Марокко на парламентських виборах перемагає правоцентристська партія

Наступний коаліційний уряд країни керуватиме підготовкою до проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Правоцентристська марокканська партія “Автентичність і сучасність” (PAM) отримала посіла перше місце на парламентських виборах, що відбулися в середу.

Про це повідомляє DW.

Партія PAM входить до складу чинної керівної коаліції Марокко.

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Вона здобула 97 із 395 місць у парламенті, що на 10 місць більше, ніж у 2021 році.

Партію заснував у 2008 році радник короля. Вона виступає за соціальну модернізацію та помірковані світські погляди. Її здебільшого вважають близькою до марокканської монархії.

Наступний коаліційний уряд керуватиме підготовкою до проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Очікується, що ці вибори не змінять докорінно розстановку сил у цьому північноафриканському королівстві. Оскільки Марокко є напівконституційною монархією, король Мухаммед VI зберігає значні повноваження як у визначенні політичного курсу, так і у сфері зовнішньої політики.

“Національне об'єднання незалежних” (RNI) – провідна партія в коаліції, що завершує свою каденцію, – втратило позиції, скоротивши представництво зі 102 до 66 місць і посівши друге місце.

Найменший учасник урядової коаліції, права партія “Істікляль”, також зазнала втрат, отримавши 65 місць – на 16 менше, ніж у 2021 році. Поміркована ісламістська опозиційна партія “Справедливість і розвиток” суттєво наростила представництво, отримавши 54 місця порівняно з лише 13 у 2021 році.