Санчес закликав реформувати Радбез ООН і скасувати право вето її постійних членів

Іспанський прем'єр також виступив за посилення Міжнародного кримінального суду, щоб той міг ефективніше розслідувати злочини, переслідувати та карати порушників міжнародного права.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв’язують агресивні війни та множать страждання у світі.

Про це він заявив на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Укрінформ.

Санчес нагадав, що після ухвалення у 2018 році Порядку денного до 2030 року більшість держав вірила у спільне майбутнє, засноване на мирі, сталому розвитку та рівності можливостей.

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“Сьогодні ці ідеї не просто ставлять під сумнів. Їх атакують політичні сили й уряди, які прагнуть повернути нас у темне минуле”, – наголосив глава іспанського уряду.

За його словами, такі сили спочатку ставлять під сумнів міжнародні правила, а потім порушують їх, розраховуючи уникнути відповідальності.

Прем'єр-міністр Іспанії назвав трьома основами цієї руйнівної політики егоїзм, нехтування науковими доказами та жорстокість. Він наголосив, що Іспанія “виступала проти всіх агресивних воєн, де б вони не розпочиналися – в Україні, Лівані чи Ірані”, а також протидіяла агресії, яка суперечить Статуту ООН, зокрема запроваджувала санкції проти РФ.

Для відновлення дієвості багатосторонньої системи прем'єр-міністр Іспанії закликав реформувати Раду Безпеки ООН, забезпечити справедливе представництво всіх регіонів світу та скасувати право вето її постійних членів.

Окремо Санчес виступив за посилення Міжнародного кримінального суду, щоб той міг ефективніше розслідувати злочини, переслідувати та карати порушників міжнародного права. Крім того, він наголосив на необхідності суворішого регулювання діяльності технологічних компаній, які контролюють соціальні мережі та розвиток штучного інтелекту.

Глава іспанського уряду також запропонував уперше в історії призначити Генеральною секретаркою ООН представницю Латинської Америки, назвавши це історичним боргом Організації перед половиною людства та цілим регіоном світу.