Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

​Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із керівниками понад 30 провідних американських компаній

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до роботи над інвестиційними проєктами в Україні та механізмами їх реалізації.

​Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із керівниками понад 30 провідних американських компаній
Фото: Офіс президента

У Нью-Йорку президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом понад 30 провідних американських компаній, членами Міжнародної дорадчої групи із залучення інвестицій в Україну й розвитку пріоритетних секторів економіки (Група економічних радників) і заступником міністра фінансів США Джонатаном Грінстіном.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

У зустрічі взяли участь керівники Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торгової палати США та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Реклама

Серед основних тем зустрічі – як допомогти Україні пройти зиму, підтримати українську економіку та захистити людей.

Зеленський анонсував нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, а також розповів про домовленості й  спільні проєкти в енергетиці - накопиченні енергії. 

"Обговорили також розвиток ринку капіталу, досвід спеціальних економічних зон та індустріальних парків для відбудови регіонів. Ішлося й про розробку економічної стратегії України за підтримки членів Міжнародної дорадчої групи та реалізацію проєктів у пріоритетних сферах", - зазначив президент.

Він також розповів, що окрему увагу на зустрічі приділили роботі Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та новим інвестиціям, які фонд і DFC готують найближчим часом, а також -  інструментам страхування воєнних ризиків і фінансування, що доступні американським інвесторам. 

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до спільної роботи над пріоритетними інвестиційними проєктами та механізмами їх реалізації.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies