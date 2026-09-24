​Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із керівниками понад 30 провідних американських компаній

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до роботи над інвестиційними проєктами в Україні та механізмами їх реалізації.

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У Нью-Йорку президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом понад 30 провідних американських компаній, членами Міжнародної дорадчої групи із залучення інвестицій в Україну й розвитку пріоритетних секторів економіки (Група економічних радників) і заступником міністра фінансів США Джонатаном Грінстіном.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

У зустрічі взяли участь керівники Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торгової палати США та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Серед основних тем зустрічі – як допомогти Україні пройти зиму, підтримати українську економіку та захистити людей.

Зеленський анонсував нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, а також розповів про домовленості й спільні проєкти в енергетиці - накопиченні енергії.

"Обговорили також розвиток ринку капіталу, досвід спеціальних економічних зон та індустріальних парків для відбудови регіонів. Ішлося й про розробку економічної стратегії України за підтримки членів Міжнародної дорадчої групи та реалізацію проєктів у пріоритетних сферах", - зазначив президент.

Він також розповів, що окрему увагу на зустрічі приділили роботі Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та новим інвестиціям, які фонд і DFC готують найближчим часом, а також - інструментам страхування воєнних ризиків і фінансування, що доступні американським інвесторам.

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до спільної роботи над пріоритетними інвестиційними проєктами та механізмами їх реалізації.