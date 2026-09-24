У Туреччині у провінції Шанлиурфа стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).
Встановлено, що землетрус стався на глибині 7,39 кілометра.
Він також відчувався в навколишніх провінціях: Діярбакирі, Мардіні, Сіїрті, Ширнаку, Батмані, Газіантепі, Адіямані, Шанлиурфі та Малатії.
Станом на зараз у провінціях, що постраждали від землетрусу, немає жертв, поранених чи руйнувань. Однак люди у паніці вибігали на вулиці, в парки та інші громадські місця.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чифтчі повідомив, що триває обстеження територій, де відчувався землетрус.
Губернатор Шанлиурфа сьогодні призупинили навчання в усіх закладах освіти і дитячих закладах.
Шанлиурфа була серед провінцій, що постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого 2023 року, коли у Туреччині загинуло понад 44 тисяч осіб.
- У серпні у південних районах Іспанії було зафіксовано землетрус силою 4,8 бала, епіцентр якого був розташований у 10 кілометрах від історичного міста Гранада. Були легко поранені троє людей.