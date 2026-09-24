Станом жертв, поранених чи руйнувань немає.

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Люди вибігали на вулиці, в парки та інші громадські місця

У Туреччині у провінції Шанлиурфа стався землетрус магнітудою 5,4 бала.

Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Встановлено, що землетрус стався на глибині 7,39 кілометра.

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Він також відчувався в навколишніх провінціях: Діярбакирі, Мардіні, Сіїрті, Ширнаку, Батмані, Газіантепі, Адіямані, Шанлиурфі та Малатії.

Станом на зараз у провінціях, що постраждали від землетрусу, немає жертв, поранених чи руйнувань. Однак люди у паніці вибігали на вулиці, в парки та інші громадські місця.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чифтчі повідомив, що триває обстеження територій, де відчувався землетрус.

Губернатор Шанлиурфа сьогодні призупинили навчання в усіх закладах освіти і дитячих закладах.

Шанлиурфа була серед провінцій, що постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого 2023 року, коли у Туреччині загинуло понад 44 тисяч осіб.