FT: Бельгія у внутрішньому документі назвала США ненадійним союзником через Трампа

У документі йдеться про те, що нинішні процеси в американській політиці можуть поставити під загрозу низку важливих інтересів Бельгії та ЄС.

МЗС Бельгії у внутрішньому документі назвало Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа ненадійним союзником і закликало переглянути підхід до відносин із Вашингтоном.

Документ опинився у розпорядженні Financial Times.

Його підготував підрозділ МЗС, що відповідає за питання Америки та Карибського басейну, наприкінці 2025 року. У документі зазначається, що США більше не є тим партнером, яким були раніше. Автори вважають, що нинішні процеси в американській політиці можуть поставити під загрозу низку важливих інтересів Бельгії та ЄС.

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Водночас дипломати наголошують, що взаємодія з адміністрацією Трампа залишається необхідною. Бельгійським посадовцям рекомендують посилити контакти не лише з федеральною владою США, а й із представниками штатів, мерами великих міст, Конгресом та Демократичною опозицією.

Окремо пропонується налагоджувати зв’язки з представниками обох партій, які можуть відігравати важливу роль у майбутній американській політиці.

Положення документа не варто сприймати як державну стратегію, – МЗС

Документ датований 27 жовтня 2025 року. У бельгійському МЗС наголосили, що цей текст є внутрішнім робочим документом, а його положення не слід сприймати як узгоджену державну стратегію.

Документ визначає чотири основні сфери взаємодії зі США: економічні відносини, військові витрати, міграцію, а також боротьбу з наркотрафіком та організованою злочинністю.

Найперспективнішою сферою співпраці зі США в документі названо боротьбу з наркотрафіком, організованою злочинністю та тероризмом. Водночас бельгійські чиновники висловили застереження щодо американського підходу до боротьби з наркобандами, який, на їхню думку, дедалі більше нагадує військову операцію, а не правоохоронну діяльність.