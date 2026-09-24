У Латвії заборонили мовлення державного «Радіо Білорусь»

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення повністю заборонити розповсюдження білоруської радіостанції «Радіо Білорусь» на території країни.
Заборона стосується абсолютно всіх способів мовлення, включно з інтернет-трансляцією, пише Delfi.
Латвійський регулятор ухвалив таке рішення на основі даних компетентних держустанов. Слідство з'ясувало, що радіостанція поширює однобічну і тенденційну інформацію про війну Росії проти України, виправдовує російську агресію й висвітлює події на підтримку режиму Олександра Лукашенка.
«Радіо Білорусь» підпорядковується Білоруській державній телерадіокомпанії, яка вже перебуває під санкціями Євросоюзу за підтримку мінського режиму і причетність до війни проти України. Оскільки на радіостанцію розповсюджуються санкції ЄС, Латвія зобов'язана обмежити її діяльність на своїй території.
Обмеження діятиме доти, доки Білоруська держтелерадіокомпанія залишатиметься в санкційному списку. До того ж на початку вересня NEPLP уже заблокувала доступ до офіційного сайту цієї радіостанції.
- Балтійські країни неодноразово запроваджували також заборони проти російських ЗМІ, які транслювали ворожу пропаганду. Так, у 2023 році Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали. На той час країна для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій обмежила доступ до 195 вебсайтів та 51 телеканалу.
- Латвія заборонила мовлення Russia Today і семи його мовних версій, «Росія РТР» і «Дождь».