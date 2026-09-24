У Латвії заборонили мовлення державного «Радіо Білорусь»

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення повністю заборонити розповсюдження білоруської радіостанції «Радіо Білорусь» на території країни.

Заборона стосується абсолютно всіх способів мовлення, включно з інтернет-трансляцією, пише Delfi.

Латвійський регулятор ухвалив таке рішення на основі даних компетентних держустанов. Слідство з'ясувало, що радіостанція поширює однобічну і тенденційну інформацію про війну Росії проти України, виправдовує російську агресію й висвітлює події на підтримку режиму Олександра Лукашенка.

«Радіо Білорусь» підпорядковується Білоруській державній телерадіокомпанії, яка вже перебуває під санкціями Євросоюзу за підтримку мінського режиму і причетність до війни проти України. Оскільки на радіостанцію розповсюджуються санкції ЄС, Латвія зобов'язана обмежити її діяльність на своїй території.

Обмеження діятиме доти, доки Білоруська держтелерадіокомпанія залишатиметься в санкційному списку. До того ж на початку вересня NEPLP уже заблокувала доступ до офіційного сайту цієї радіостанції.