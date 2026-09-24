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Латвія перевірятиме походження зернових вантажів із третіх країн, щоб виявити крадене українське збіжжя

У разі підтвердження крадіжки Латвія негайно інформуватиме покупців цього зерна.

Латвія перевірятиме походження зернових вантажів із третіх країн, щоб виявити крадене українське збіжжя
зерно
Фото: СЗР

Сейм Латвії терміново ухвалив зміни до закону, що дозволили ввести прикордонний контроль зернових вантажів із третіх країн. 

Уряд має визначити перелік таких товарів та порядок перевірок, які проводитиме Продовольчо-ветеринарна служба, пише Delfi.

Головна мета нових правил — зупинити транзит через латвійську територію і порти зерна, яке Росія викрала на окупованих територіях України. Інспектори братимуть проби для лабораторних досліджень, щоб перевірити справжнє походження продукції, якщо виникнуть підозри щодо підробки документів. За аналізи відповідатиме науковий інститут BIOR, а витрати за перевірки зможуть стягувати з відповідальних за вантаж осіб.

Раніше Латвія вже заборонила імпорт російської та білоруської сільгосппродукції, однак її транзит до третіх країн залишався можливим. Останнім часом профільне міністерство зафіксувало аномальний стрибок попиту на транзит зерна з РФ. Оскільки Україна попередила про ризики перевезення вкраденого врожаю під виглядом російського, влада Латвії вирішила повністю контролювати ці потоки.

За словами прем'єр-міністра Андріса Кулбергса, перевірка однієї партії може тривати до місяця через співпрацю з іноземними установами. У цей час вантажі не затримуватимуть у портах, але у разі підтвердження крадіжки Латвія негайно інформуватиме покупців цього зерна.

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