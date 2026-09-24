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185 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 27 атак.

185 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 24 вересня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4118 дронів-камікадзе та здійснив 1869 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили п'ять атак противника в напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Малої Вовчої та Тернової; одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурми противника в районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового; два бої тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лимана, Надії та Шийківки; одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Софіївка, Родинське, Дорожнє, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 14 — поранено; знищено три одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, дев'ять одиниць спеціальної техніки, один склад боєприпасів та 51 укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 119 укриттів противника. Знищено або подавлено 235 безпілотних літальних апаратів різних типів.

П'ять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне та Чарівне; ще один бій триває.

На Краматорському, Олександрівському Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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