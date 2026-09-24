В Росії впав експорт пшениці. У вересні російське зерно закуповують лише 8 країн проти 26 за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Ще в липні російську пшеницю купували 23 країни проти 27 роком раніше, але після обмеження судноплавства в Азовському морі ситуація змінилась не на користь росіянам.
У серпні кількість покупців скоротилася до 16 проти 43 роком раніше. У середині місяця порти Азово-Чорноморського басейну майже повністю припинили відвантаження зерна. Частину експорту Росія перенаправила через балтійські порти, але це не компенсувало втрати.
У вересні обсяг поставок російського зерна може становити близько 1 млн тонн. Рік тому за цей місяць Росія експортувала 5,7 млн тонн.
Закупівлі значно скоротили навіть основні покупці. У другій декаді вересня Єгипет отримав 81 тис. тонн російської пшениці – у 3,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Кенія закупила 50 тис. тонн, що у 2,3 раза менше, а Ємен – 32,4 тис. тонн, або у 1,6 раза менше.
Проблеми з експортом спричиняють і слабкі темпи підготовки нового врожаю в РФ. Темпи сівби на 14% нижчі за торішні та на 25% поступаються середньому показнику за останні п’ять років. Це найгірший результат щонайменше з 2013 року.
Ціни на зерно на внутрішньому ринку опустилися на 20–30% нижче рівня беззбитковості.
- Компанії з прикордонних регіонів Росії почали активно перереєстровуватися та переносити діяльність до Китаю. Основними причинами є високий фіскальний тиск, дефіцит робочої сили та непередбачуваність внутрішньої й зовнішньої політики в РФ.