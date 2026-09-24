У вересні російське зерно закуповують лише 8 країн, в аналогічний період минулого року їх було 26.

В Росії впав експорт пшениці. У вересні російське зерно закуповують лише 8 країн проти 26 за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Ще в липні російську пшеницю купували 23 країни проти 27 роком раніше, але після обмеження судноплавства в Азовському морі ситуація змінилась не на користь росіянам.

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У серпні кількість покупців скоротилася до 16 проти 43 роком раніше. У середині місяця порти Азово-Чорноморського басейну майже повністю припинили відвантаження зерна. Частину експорту Росія перенаправила через балтійські порти, але це не компенсувало втрати.

У вересні обсяг поставок російського зерна може становити близько 1 млн тонн. Рік тому за цей місяць Росія експортувала 5,7 млн тонн.

Закупівлі значно скоротили навіть основні покупці. У другій декаді вересня Єгипет отримав 81 тис. тонн російської пшениці – у 3,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Кенія закупила 50 тис. тонн, що у 2,3 раза менше, а Ємен – 32,4 тис. тонн, або у 1,6 раза менше.

Проблеми з експортом спричиняють і слабкі темпи підготовки нового врожаю в РФ. Темпи сівби на 14% нижчі за торішні та на 25% поступаються середньому показнику за останні п’ять років. Це найгірший результат щонайменше з 2013 року.

Ціни на зерно на внутрішньому ринку опустилися на 20–30% нижче рівня беззбитковості.