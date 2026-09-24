Британія запевнила Україну, що збереже санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана

В офісі британського прем’єр-міністра відмовилися коментувати деталі його розмови з українським президентом щодо цього питання.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час приватної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що не підтримує рішення ЄС зняти санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.

Як пише Bloomberg, британський прем'єр запевнив, що його країна залишить обмеження проти цих олігархів чинними. Він наголосив, що союзники України мають і надалі підтримувати санкційний тиск, аби змусити Росію припинити війну.

В офісі Бернема відмовилися коментувати деталі розмови. Водночас на Даунінг-стріт зазначили, що під час зустрічі посадовці обговорили необхідність посилювати санкції для залучення Росії до переговорів.

Ця критика стала рідкісним випадком розбіжностей між Британією та ЄС у санкційній політиці, яка залишалася узгодженою від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Обидва олігархи раніше мали бізнес-інтереси у Британії. Усманов був відомий завдяки інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», з якого вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона в 2013 році, але залишив країну після запровадження проти нього обмежень.