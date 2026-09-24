Британія запевнила Україну, що збереже санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час приватної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що не підтримує рішення ЄС зняти санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.
Як пише Bloomberg, британський прем'єр запевнив, що його країна залишить обмеження проти цих олігархів чинними. Він наголосив, що союзники України мають і надалі підтримувати санкційний тиск, аби змусити Росію припинити війну.
В офісі Бернема відмовилися коментувати деталі розмови. Водночас на Даунінг-стріт зазначили, що під час зустрічі посадовці обговорили необхідність посилювати санкції для залучення Росії до переговорів.
Ця критика стала рідкісним випадком розбіжностей між Британією та ЄС у санкційній політиці, яка залишалася узгодженою від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Обидва олігархи раніше мали бізнес-інтереси у Британії. Усманов був відомий завдяки інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», з якого вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона в 2013 році, але залишив країну після запровадження проти нього обмежень.
- 22 вересня стало відомо, що у ЄС досягли компромісу щодо продовження санкцій проти РФ і виключили з чорного списку двох російських мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
- Водночас члени блоку продовжили обмеження проти майже 3000 фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, одразу на три роки замість звичних шести місяців.
- Рішення про виключення олігархів ухвалили під тиском окремих держав, хоча більшість країн ЄС виступала проти такого кроку. Франція вимагала зняти санкції з Усманова з міркувань «національної безпеки», що пов'язують із можливим обміном полоненими за участі Азербайджану.
- Люксембург же попросив аналогічних умов для Фрідмана, який наразі позивається до країни на $16 млрд через заморожування його активів.