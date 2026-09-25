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В Офісі президента спростували прохання Трампа поїхати Зеленському до Москви (доповнено)

Український президент пропонує для зустрічі нейтральну державу.

В Офісі президента спростували прохання Трампа поїхати Зеленському до Москви (доповнено)
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Уточнення. В Офісі президента спростували інформацію агентства Bloomberg про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Генасамблеї ООН закликав Володимира Зеленського приїхати до Москви на переговори з Путіним. 

Джерела видання зазначили, що Зеленський нібито відмовився, і Трамп обурився. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий візит до столиці РФ, Зеленський емоційно сказав, що може прилетіти туди хіба що «на ракеті».

Американська адміністрація намагається відновити мирні переговори і закликає сторони укласти угоду про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на тлі стрибка світових цін на дизель. Проте ні Україна, ні Росія на це поки не погодилися в односторонньому порядку. Україна вимагає взаємного припинення вогню по всій енергетиці.

  • Американська сторона пропонує, щоб місцем зустрічі стали ОАЕ. Інші подробиці поки невідомі.
  • Торік у вересні російський диктатор пропонував президентові України зустріч у Москві. Зеленський тоді теж відмовився.
  • У січні цього року український президент заявив, що зустріч із російським диктатором на російській або білоруській територіях неможлива. Так само неможлива і зустріч у Києві.
  • Зеленський пропонував провести таку зустріч у будь-якій нейтральній країні, зокрема Швейцарії і Туреччині.
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