В Офісі президента спростували прохання Трампа поїхати Зеленському до Москви (доповнено)

Уточнення. В Офісі президента спростували інформацію агентства Bloomberg про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Генасамблеї ООН закликав Володимира Зеленського приїхати до Москви на переговори з Путіним.

Джерела видання зазначили, що Зеленський нібито відмовився, і Трамп обурився. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий візит до столиці РФ, Зеленський емоційно сказав, що може прилетіти туди хіба що «на ракеті».

Американська адміністрація намагається відновити мирні переговори і закликає сторони укласти угоду про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на тлі стрибка світових цін на дизель. Проте ні Україна, ні Росія на це поки не погодилися в односторонньому порядку. Україна вимагає взаємного припинення вогню по всій енергетиці.

США під час візиту Зеленського запропонували провести нову тристоронню зустріч із росіянами.

Американська сторона пропонує, щоб місцем зустрічі стали ОАЕ. Інші подробиці поки невідомі.

Торік у вересні російський диктатор пропонував президентові України зустріч у Москві. Зеленський тоді теж відмовився.