Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах: є поранені та руйнування

Відомо про руйнування приватних житлових будинків та освітнього закладу.

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Російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Унаслідок авіаударів є пошкодження та поранені.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Авіаудар 2 КАБами ворог спрямував по приватному сектору у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. На 2 локаціях сталися пожежі", – ідеться у повідомленні.

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Станом на 16:00 відомо про трьох поранених, серед них 15-річна дитина.

Повністю зруйновано щонайменше 1 будинок, пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад.

На місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.