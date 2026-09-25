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Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах: є поранені та руйнування

Відомо про руйнування приватних житлових будинків та освітнього закладу.

Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах: є поранені та руйнування
наслідки авіаударів РФ по Сумах
Фото: Сумська МВА

Російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Унаслідок авіаударів є пошкодження та поранені.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Авіаудар 2 КАБами  ворог спрямував по приватному сектору у Ковпаківському та  Зарічному районах Сум.  На 2 локаціях сталися пожежі", – ідеться у повідомленні. 

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Станом на 16:00 відомо про трьох поранених, серед них 15-річна дитина.

Повністю зруйновано щонайменше 1 будинок, пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад. 

На місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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