Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах: є поранені та руйнування

Російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Унаслідок авіаударів є пошкодження та поранені.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"Авіаудар 2 КАБами ворог спрямував по приватному сектору у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. На 2 локаціях сталися пожежі", – ідеться у повідомленні.
Станом на 16:00 відомо про трьох поранених, серед них 15-річна дитина.
Повністю зруйновано щонайменше 1 будинок, пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад.
На місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
- У Києві через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Пошкоджено будинки і нежитлові приміщення. Є загиблі та поранені.