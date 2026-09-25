Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: На Харківщині російські війська намагаються розширити зону контролю

Ворог діє піхотними групами після масованих обстрілів.

ДПСУ: На Харківщині російські війська намагаються розширити зону контролю
українські військові
Фото: Генштаб

На Харківщині російські військові щодня намагаються розширити зону свого контролю. Найскладнішою залишається ситуація у Вовчанській громаді, де противник постійно діє піхотними групами після масованих обстрілів.

Про це в телеефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За його словами, найскладнішою наразі є ситуація на Вовчанському напрямку. Там не припиняються щоденні спроби противника розширити зону свого контролю. Спробам просування російських піхотних груп передують численні обстріли. 

Після цього противник намагається діяти безпосередньо на землі та розширювати підконтрольну йому територію.

На Сумщині російські війська також регулярно намагаються розширити зону контролю. Зокрема, такі спроби фіксують у Шосткинському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді.

На Чернігівщині ситуація наразі дещо інша: на ділянці кордону з Росією не фіксують спроб залучення противником саме піхотних груп. Найменше обстрілів прикордоння також припадає на Чернігівську область.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies