ДПСУ: На Харківщині російські війська намагаються розширити зону контролю

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На Харківщині російські військові щодня намагаються розширити зону свого контролю. Найскладнішою залишається ситуація у Вовчанській громаді, де противник постійно діє піхотними групами після масованих обстрілів.

Про це в телеефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За його словами, найскладнішою наразі є ситуація на Вовчанському напрямку. Там не припиняються щоденні спроби противника розширити зону свого контролю. Спробам просування російських піхотних груп передують численні обстріли.

Після цього противник намагається діяти безпосередньо на землі та розширювати підконтрольну йому територію.

На Сумщині російські війська також регулярно намагаються розширити зону контролю. Зокрема, такі спроби фіксують у Шосткинському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді.

На Чернігівщині ситуація наразі дещо інша: на ділянці кордону з Росією не фіксують спроб залучення противником саме піхотних груп. Найменше обстрілів прикордоння також припадає на Чернігівську область.