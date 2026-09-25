Для заволодіння майном учасники схеми виготовили дві підроблені довіреності, нібито посвідчені нотаріусом у Монако.

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох мешканців Києва, які, за версією слідства, намагалися заволодіти нерухомістю громадянки Азербайджану вартістю понад 21,3 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про дві квартири – в Ужгороді та Києві, також – паркомісце в Ужгороді.

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Схему, за даними слідства, організували керівник столичного комунального підприємства та його співмешканка. До неї вони залучили ще трьох знайомих, серед яких їхній син – працівник правоохоронного органу.

Усім у травні цього року повідомили про підозру.

Для заволодіння майном учасники схеми виготовили дві підроблені довіреності, нібито посвідчені нотаріусом у Монако. За їхнім планом, нерухомість мала стати статутним капіталом підприємства, після чого її планували перепродати.

У березні 2026 року за підробленими документами квартиру та паркомісце в Ужгороді перереєстрували на підприємство. Завершити схему зі столичною квартирою та продати майно не встигли через накладений у межах розслідування арешт.

Під час обшуків у Києві, Київській області та Чернігові вилучено підроблені документи, печатки та кліше до них, телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та інші речові докази.

Обвинуваченим інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі, а також підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документа (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокурорів затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 5 до 11 млн грн. Рішення підтверджені Закарпатським апеляційним судом.

Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою, а належне їм майно арештовано.