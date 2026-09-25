Нічні повітряні атаки , 236 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, пожежі на Росії.

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У Києві через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Пошкоджено будинки і нежитлові приміщення. Загинув 14-річний хлопчик, повідомили у ДСНС та КМВА.

О 12:44 стало відомо, що кількість поранених зросла до 20. 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень, зокрема і 9-річний хлопчик.

Ворог атакував місто у кілька хвиль. Унаслідок ударів, яких ворог завдав близько 9:30, є ушкодження п'ятиповерхової нежитлової будівлі в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, є поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1590 солдатів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 наземних роботизованих комплексів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 525 570 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Ворог вбив шістьох мешканців області, ще 14 людей постраждали.

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Ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.

Унаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, 14 постраждали.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

2 КАБ;

2 fpv-дрони;

114 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки, повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що, починаючи із 18:00 24 вересня, противник атакував 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово в РФ та ТОТ Донецька та АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила і подавила 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Станом на ранок атака тривала.

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Українські спецслужби отримали матеріали Росії щодо стратегії ударів по енергетичній інфраструктурі зимою. Там детально розписано озброєння для знищення генерації, систем водо- і теплопостачання та інтерконекторів.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю телемарафону.

"Ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", – сказав міністр.

Шмигаль зазначив, що йдеться про два великих документи з детальними таблицями та розрахунками, де зазначено кількість зброї під кожен конкретний об'єкт.

За його словами, росіяни володіють великою кількістю даних про раніше уражені об'єкти, а також ті, які ще не зазнавали ударів. Попри це, Україна серйозно готується до захисту енергосистеми.

Росія продовжує кампанію із залякування країн Балтії війною та ядерним ударом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Державне російське інформагентство “РИА Новости”, що є одним із рупорів пропаганди Кремля, опублікувало колонку “Росію чекає ще одна “сво”. Вона буде дуже короткою”. Публікація містила прямі погрози Литві ядерним ударом у відповідь на рішення скасувати заборону на розміщення в країні ядерної зброї.

“Хоча цю публікацію розмістили як особисту думку журналіста, а після розголосу в медіа – видалили, навіть тимчасова поява подібного матеріалу на одному з головних державних ресурсів рф свідчить, що висловлена автором погроза є елементом офіційної комунікації кремля”, – зазначили у ЦПД.

У ніч на 25 вересня у різних регіонах Росії сталися пожежі на декількох підприємствах, пише Astra.

У Пермі загорілося на ТОВ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС). Востаннє підприємство зазнавало атаки наприкінці серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС) внаслідок атаки БПЛА, ймовірно, було пошкоджено встановлення первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

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Також в Ульяновську імовірно горів АТ «НВП „Завод Іскра“», а у Воронежі, можливо, загорілося підприємство «Воронежсинтезкаучук». Поряд також розташована ТЕЦ. А менш ніж за два кілометри від «Воронежсинтезкаучуку» знаходиться височина із ЗРПК «Панцир». Поруч, імовірно, розташована позиція комплексів С-300/С-400.

Міноборони РФ прозвітувало, що сили ППО начебто збили за ніч 592 безпілотники над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Тверської, Тульської, Самарської, Смоленської областей, Московського регіону, Московського регіону Республіки, Республіки Татарстан, анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзінпінь провели двосторонні перемовини, які стали ключовою подією державного візиту очільника Піднебесної до Сполучених Штатів.

Як пише The Washington Post, однією з тем зустрічі стала Україна. Щоправда її було включено до загального блоку "глобальних та регіональних питань", куди потрапили також конфлікт на Близькому Сході і напруженість між КНДР і Південною Кореєю.

Сторони не надали деталей розмови, натомість обмежившись повідомленням про проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!