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На Сумщині російські дрони влучили біля будівлі дитсадка та по цеху підприємства

Минулої доби внаслідок російських обстрілів області постраждали дві людини.

На Сумщині російські дрони влучили біля будівлі дитсадка та по цеху підприємства
Фото: unn.ua

У Сумській області російські дрони влучили біля будівлі дитячого садочка та по цеху приватного підприємства.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

“Влучання FPV на оптоволокні поблизу будівлі дитячого садочка у Піщанському старостаті сталося вночі. Обійшлося без постраждалих”, – зазначив він.

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У приміщенні вибито вікна та двері. 

Російська “Гербера” завдала удару по цеху одного з приватних підприємств у Ковпаківському районі Сум. Відбулося загорання покрівлі. 

Попередньо без травмованих, інші наслідки встановлюються.

Як інформує ОВА, минулої доби внаслідок російських обстрілів Сумської області постраждали дві людини.

Протягом доби російські війська здійснили 40 обстрілів по 17 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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