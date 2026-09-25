​СБУ затримала мешканця Львівщини, який готував удар РФ по виробництву українських БпЛА

ФСБ цікавив час, коли на підприємстві перебуває максимальна кількість людей.

Військова контррозвідка СБУ викрила мешканця Львівщини, якого російська ФСБ завербувала для збору розвідданих про виробництво безпілотників на Заході України. За даними слідства, він готувався передати ворогу інформацію для ракетного удару.

Про це повідомила Служба безпеки України. За завданням російської спецслужби чоловік мав встановити й передати геолокації приміщень підприємства. Крім того, ФСБ цікавив час, коли на об’єкті перебуває найбільша кількість людей.

Росіяни планували використати ці дані для підготовки ракетної атаки. СБУ викрила жителя Львівщини до того, як він встиг виконати завдання, і затримала його. Під час обшуку правоохоронці знайшли планшет, який він приховано використовував для передачі розвідданихта спілкування з російським куратором.

За даними слідства, на співпрацю з ФСБ чоловік погодився після того, як його завербували через Telegram-канал із пропозиціями "легкого" заробітку.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.