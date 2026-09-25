Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоВійна

​СБУ затримала мешканця Львівщини, який готував удар РФ по виробництву українських БпЛА

ФСБ цікавив час, коли на підприємстві перебуває максимальна кількість людей.

​СБУ затримала мешканця Львівщини, який готував удар РФ по виробництву українських БпЛА
Затриманий житель Львівщини
Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила мешканця Львівщини, якого російська ФСБ завербувала для збору розвідданих про виробництво безпілотників на Заході України. За даними слідства, він готувався передати ворогу інформацію для ракетного удару.

Про це повідомила Служба безпеки України. За завданням російської спецслужби чоловік мав встановити й передати геолокації приміщень підприємства. Крім того, ФСБ цікавив час, коли на об’єкті перебуває найбільша кількість людей.

Росіяни планували використати ці дані для підготовки ракетної атаки. СБУ викрила жителя Львівщини до того, як він встиг виконати завдання, і затримала його. Під час обшуку правоохоронці знайшли планшет, який він приховано використовував для передачі розвідданихта  спілкування з російським куратором.

За даними слідства, на співпрацю з ФСБ чоловік погодився після того, як його завербували через Telegram-канал із пропозиціями "легкого" заробітку.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

  • Напередодні військова контррозвідка затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетного удару по підрозділу, що відновлює українські дрони. Затриманим є завербований Росією мобілізований. Він наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, в якій проходив службу.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies