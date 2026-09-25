Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Ворог вбив шістьох мешканців області, ще 14 людей постраждали.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.
Внаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали – 14.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 ракети;
- 2 КАБ;
- 2 fpv-дрони;
- 114 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, приватні будинки та автомобіль у сел. Золочів.
В Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки у с. Підсереднє.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Оскіл.
А в Чугуївському районі пошкоджено ферму, електромережі у с. Стара Гнилиця і цивільне підприємство в м. Чугуїв.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 637 людей.