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Макрон спростував попередження від ЦРУ про майбутню атаку російських БПЛА на Францію

Натомість сценарій мобілізації в Росії глава держави назвав правдоподібним.

Макрон спростував попередження від ЦРУ про майбутню атаку російських БПЛА на Францію
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив передачу американським Центральним розвідувальним управлінням інформації про підготовку Росією атаки із застосуванням ударних безпілотників по країнах Середземномор'я.

Як пише RTL, глава держави, за його словами, не отримував із Вашингтона таких попереджень. Водночас Макрон визнає, що ситуація щодо можливих російських провокацій стає все більше напруженою. Президент вказав на інцидент з БПЛА в аеропорту Лейпцига і заявив, що це цілком може повторитися у Франції.

Хоча розвідка не підтверджує безпосередню загрозу з боку Росії для Західної Європи, Макрон визнав, що зростає кількість ворожих, а іноді й незаконних дій Кремля проти європейських держав. Також президент назвав "правдоподібним" сценарій мобілізації Москвою 300 тисяч громадян для війни в Україні.

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