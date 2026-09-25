Макрон спростував попередження від ЦРУ про майбутню атаку російських БПЛА на Францію

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив передачу американським Центральним розвідувальним управлінням інформації про підготовку Росією атаки із застосуванням ударних безпілотників по країнах Середземномор'я.

Як пише RTL, глава держави, за його словами, не отримував із Вашингтона таких попереджень. Водночас Макрон визнає, що ситуація щодо можливих російських провокацій стає все більше напруженою. Президент вказав на інцидент з БПЛА в аеропорту Лейпцига і заявив, що це цілком може повторитися у Франції.

Хоча розвідка не підтверджує безпосередню загрозу з боку Росії для Західної Європи, Макрон визнав, що зростає кількість ворожих, а іноді й незаконних дій Кремля проти європейських держав. Також президент назвав "правдоподібним" сценарій мобілізації Москвою 300 тисяч громадян для війни в Україні.