Головне за четвер, 24 вересня: 185 боєзіткнень, дроновий терор Києва

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1674-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 вересня на фронті від початку доби відбулося 185 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 27 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 вересня – в новині.

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Унаслідок російської атаки у Києві пошкоджено Свято-Покровський храм – церкву 1906 року, яку називають найстарішою на Мостицькому масиві та Виноградарі.

У храмі пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли.

"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", – зазначив голова Подільської РДА Володимир Наконечний.

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок російського обстрілу постраждала людина. Ворожі атаки на область продовжилися і вранці 24 вересня.

Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.

У Київському районі Одеси внаслідок російської атаки пошкоджено 17 приватних будинків.

Вибито вікна, пошкоджено дахи та двері.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на інформацію про викриття у комунальній лікарні Києва схеми вимагання грошей з лікарів за можливість проводити операції.

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За інформацією прокуратури, керівники медзакладу систематично вимагали гроші з лікарів за можливість проводити операції. Тим, хто відмовлявся платити, погрожували позбавленням можливості оперувати, переведенням на іншу роботу та скасуванням бронювання від мобілізації.

Трьом посадовцям повідомили про підозру. Остаточну правову оцінку їхнім діям має надати суд.

«Керівник лікарні не може перетворювати свою посаду на інструмент тиску на лікарів, вимагати гроші за можливість виконувати професійну роботу чи використовувати питання бронювання від мобілізації як засіб шантажу», — написав Ляшко.

Міністр також зазначив, що неприпустимо вимагати гроші з пацієнтів за медичну допомогу, яку вже оплатила держава.

Докладніше – в новині.

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