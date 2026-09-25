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Війська РФ вчора втратили майже 1600 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 525 570 осіб. 

Війська РФ вчора втратили майже 1600 солдатів
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1590 солдатів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб 
  • танків – 12 369 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.
  • артилерійських систем – 50 275 (+35) од.
  • РСЗВ  – 2 157 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 669 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 532 575 (+1 223) од.
  • крилаті ракети  – 5 118 (+7) од.
  • кораблі / катери  – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.
  • спеціальна техніка – 4 741 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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