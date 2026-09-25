Війська РФ вчора втратили майже 1600 солдатів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1590 солдатів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 наземних роботизованих комплексів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб
- танків – 12 369 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.
- артилерійських систем – 50 275 (+35) од.
- РСЗВ – 2 157 (+3) од.
- засоби ППО – 1 669 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+7) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.
- спеціальна техніка – 4 741 (+1) од.
Дані уточнюються.