У трьох районах Київщини є ушкодження через обстріли

Упродовж ночі Росія знову атакувала Київщину. У трьох районах зафіксовані ушкодження. Люди не постраждали.
Про це йдеться у повідомленнях начальника ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.
У Бориспільському районі через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами станом на ранок розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині — три приватні будинки та чотири легкові авто.
Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють та ліквідовують наслідки атаки.
- У Києві зафіксовані пошкодження у декількох районах. Станом на ранок відомо про одного постраждалого.