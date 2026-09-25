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У трьох районах Київщини є ушкодження через обстріли

Пошкоджені склади, виробниче приміщення, будинки та авто. 

У трьох районах Київщини є ушкодження через обстріли
Ліквідація наслідків російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

Упродовж ночі Росія знову атакувала Київщину. У трьох районах зафіксовані ушкодження. Люди не постраждали. 

Про це йдеться у повідомленнях начальника ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС

У Бориспільському районі через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами станом на ранок розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині — три приватні будинки та чотири легкові авто. 

ЛІквідація наслідків атаки на Київщині
Фото: ДСНС
ЛІквідація наслідків атаки на Київщині

Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють та ліквідовують наслідки атаки.

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