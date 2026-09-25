У трьох районах Київщини є ушкодження через обстріли

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Упродовж ночі Росія знову атакувала Київщину. У трьох районах зафіксовані ушкодження. Люди не постраждали.

Про це йдеться у повідомленнях начальника ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.

У Бориспільському районі через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами станом на ранок розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині — три приватні будинки та чотири легкові авто.

Фото: ДСНС ЛІквідація наслідків атаки на Київщині

Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють та ліквідовують наслідки атаки.