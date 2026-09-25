Через російські атаки є пошкодження у трьох районах Києва

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У Києві через російську атаку є пошкодження у трьох районах. Пошкоджені будинки. Постраждала людина.

Про це повідомили у ДСНС та КМВА.

Вранці стало відомо, що, за попередньою інформацією, у Печерському ройоні внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок. Служби слідують на місце події. За даними мера Віталія Кличка, там влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів.

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У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. В ДСНС повідомили, що палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Київ

У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. За даними рятувальників, у цьому районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою спалахнула відкрита територія. А Кличко написав, що, за попередньою інформацією, влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху.

Також стало відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна допомога.