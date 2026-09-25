Ворог бив по двох районах Дніпровщини, поранено жінку

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

З вечора четверга ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області.

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