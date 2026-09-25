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Ворог бив по двох районах Дніпровщини, поранено жінку

У Кривому Розі понівечена інфраструктура.

Ворог бив по двох районах Дніпровщини, поранено жінку

З вечора четверга ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росія била по Дніпровщині безпілотниками.

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

Пошкоджені магазини. Поранень дістала 66-річна жінка, яка лікується амбулаторно.

У Кривому Розі понівечена інфраструктура.

  • Учора через ворожі обстріли Дніпропетровщини постраждали три людини. Протягом дня росіяни атакували область майже 40 разів безпілотниками і артилерією.
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