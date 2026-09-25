На фронті за добу пройшло 236 бойових зіткнень

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Розпочалася 1675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це розповіли у Генштабі.

Учора противник завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 296 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8359 дронів-камікадзе та здійснили 2648 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Іволжанське, Яструбщина, Кореньок, Мала Корчаківка та Сопич. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Лужки, Мар'їне та Есмань.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили шість ворожих штурмів у напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев'ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибалчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ять разів атакували в районах Діброви, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Надії та Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії в районі Кривої Луки та у напрямку Пискунівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Софіївки, Родинського, Дорожнього, Нового Донбасу, Світлого, Добропілля та Василівки.

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев'ять разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили один марний штурм у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.