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Вранці 25 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Виникла пожежа у медичному центрі та пошкоджені автівки швидкої допомоги. Є постраждалі.

Про це йдеться у повідомлені співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова та ДСНС.

Унаслідок ударів російськими безпілотниками пошкоджена будівля медичного центру. Там є руйнування і виникла пожежа. Легких поранень дістала одна людина, писав раніше Федоров. За даними рятувальників, поранених двоє.

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Доповнення. Рятувальники разом із персоналом евакуювали з поверхів 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, та ліквідували пожежу в одному з відділень. Також руйнувань зазнали багатоповерхівки, гаражі й автівки за іншими адресами. На місцях працювали всі оперативні служби, написали в ДСНС.

Також ворог ударив по автомобілях екстреної медичної допомоги, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та транспорт у гаражному кооперативі, а також вибиті вікна у житловому будинку.

Упродовж доби окупанти завдали 699 ударів по 45 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Новомиколаївці, Зарічному, Юрківці, Ясній Поляні, Таврійському, Новорозівці, Жовтенькому, Запасному, Оріхову, Преображенці, Чарівному, Широкому, Воздвижівці, Лісному, Васинівці, Микільському та Сонячному.

528 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Новояковлівку, Новоселівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, Новоселівці та Чарівному.

145 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 67 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.