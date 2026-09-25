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РФ завдала масованих ударів по логістичних приміщеннях поштового оператора на Одещині (оновлено)

Також росіяни били по житловому сектору. 

РФ завдала масованих ударів по логістичних приміщеннях поштового оператора на Одещині (оновлено)
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Росія вчергове завдала масованого удару по Одещині. Ворог бив по по житлу та логістичних приміщеннях поштового оператора. Загинула одна людина, одна поранена.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.

«Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна – постраждала», – йдеться у його повідомленні. 

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За інформацією ДСНС, жертвою є жінка, а поранень дістав чоловік.

наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
наслідки російської атаки на Одещині

На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби.

«Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, наразі усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали понад 140 рятувальників», – розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

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