У Національному антикорупційному бюро попередили, що у соцмережі поширюється фейкове відео із начебто обшуком у ексголови Агенції оборонних закупівель.
«Мережею поширюється відео про нібито обшуки НАБУ в ексголови Агенції оборонних закупівель, у якому навмисно демонструють коробки з грошима та провокативним написом. Цей ролик — фейк, створений за допомогою ШІ», – зазначили у Бюро.
Там вважають, що такі матеріали є свідченням того, як інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються ворогом для інформаційної війни. Метою таких видів є дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України.
Українців закликають не поширювати сумнівні «сенсації». Офіційні канали НАБУ:
- nabu.gov.ua
- facebook.com/nabu.gov.ua
- t.me/nab_ukraine
- x.com/nab_ukr
- youtube.com/@NABUofficial
- instagram.com/nab_ukraine
- threads.com/@nab_ukraine
- facebook.com/sap.gov.ua.