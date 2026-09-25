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НАБУ: поширене у соцмережах відео про обшуки в ексголови АОЗ – фейк

Цей ролик створений за допомогою ШІ. 

НАБУ: поширене у соцмережах відео про обшуки в ексголови АОЗ – фейк
Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро попередили, що у соцмережі поширюється фейкове відео із начебто обшуком у ексголови Агенції оборонних закупівель.

«Мережею поширюється відео про нібито обшуки НАБУ в ексголови Агенції оборонних закупівель, у якому навмисно демонструють коробки з грошима та провокативним написом. Цей ролик — фейк, створений за допомогою ШІ», – зазначили у Бюро.

Там вважають, що такі матеріали є свідченням того, як інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються ворогом для інформаційної війни. Метою таких видів є дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України.

Українців закликають не поширювати сумнівні «сенсації». Офіційні канали НАБУ:

  • nabu.gov.ua
  • facebook.com/nabu.gov.ua
  • t.me/nab_ukraine
  • x.com/nab_ukr
  • youtube.com/@NABUofficial
  • instagram.com/nab_ukraine
  • threads.com/@nab_ukraine
  • facebook.com/sap.gov.ua.
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