У Національному антикорупційному бюро попередили, що у соцмережі поширюється фейкове відео із начебто обшуком у ексголови Агенції оборонних закупівель.

«Мережею поширюється відео про нібито обшуки НАБУ в ексголови Агенції оборонних закупівель, у якому навмисно демонструють коробки з грошима та провокативним написом. Цей ролик — фейк, створений за допомогою ШІ», – зазначили у Бюро.

Там вважають, що такі матеріали є свідченням того, як інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються ворогом для інформаційної війни. Метою таких видів є дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України.

Українців закликають не поширювати сумнівні «сенсації». Офіційні канали НАБУ: